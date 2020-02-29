İnsan kaçakçısı: Hepsini Allah'ın izniyle karşıya geçireceğiz, Avrupa'nın yarısını ben gönderdim

Türkiye, İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında, sınır kapılarını sığınmacılara açtı. Kararın ardından insan kaçakçıları, sığınmacıları yurt dışına geçirmeye başladı. Bir insan kaçakçısı, kişi başı 500 dolar kazandığını belirterek, "Hepsini Allah'ın izniyle karşıya geçireceğiz. Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diye konuştu.

"Göçmen kaçakçısıyım, 6 yıl cezaevinde kaldım"

Amerika'nın Sesi'ne konuşan bir insan kaçakçısı gazetecinin, "Peki hiç karşıya geçirdiğiniz oldu mu?" sorusunu da yanıtlayan şahıs, "Abi benim işim bu. Ben 20 seneden beri bu işi yapıyorum. Göçmen kaçakçısıyım. Cezasını da yattım. 6 sene cezaevinde kaldım. Yani bizim mesleğimiz bu, ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" ifadelerini kullandı.

"Günlük 1000 lira kazancımız oluyor"

Yunanistan'ın, Suriyelileri karadan geçirmediğini belirten insan kaçakçısı, "Karadan geçmek isteyenlere Yunan güvenlik güçleri izin vermiyor. Hepsi bir iki güne kadar buraya gelecek. Kara sınırındakiler yavaş yavaş İstanbul'a dönüyor. Buradan biz kişi başına 500-600 dolara gönderiyoruz.



Çok bir para değil. 30-40 yolcu bir bota biniyor. 500 dolardan, 15 bin dolar yapıyor. 12-13 bin dolar masrafı var. Bir bot 10 bin dolar. İstanbul'dan nakliye 2 bin dolar. 6-7 kişi de bize 3000 dolar kalıyor. Günlük 1000 lira kazancımız oluyor" diye konuştu.

Amerika'nın Sesi'ne konuşan bir insan kaçakçısı, Suriyeli sığınmacıları Avrupa'ya gönderdiğini belirterek, "Şu anda nokta belirliyoruz. Onları Yunanistan'a emin bir şekilde göndermek için yer bakmaya geldik. Hepsini karşıya geçireceğiz Allah'ın izni ile. Şimdi hava kötü. İstanbul'dan bot motor bekliyoruz. Motorlar geldikten sonra onları karşıya geçireceğiz" dedi.