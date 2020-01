İngiliz artist Mat Collishaw, Peter Paul Ruben'in iki parçalı The Massacre of Innocents (Masumların Katli) adlı tablosundan esinlenerek, 350 figürün yer aldığı bir zeotrop yaptı.All Things Fall (Her şey düşer) adlı eserini altı ay önceki kişisel sergisinde sergileyen Collishaw, şimdi de ytaptığı muazzam heykelin yer aldığı bir video çalışmasını yayınladı. Collishaw'un 3 boyutlu yazıcı kullanarak yaptığı ve üzerinde 6 ay çalıştığı heykelin videosunun yönetmeni, Sebastian Burdon.