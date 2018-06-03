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İnce: Erdoğan'ı alkışlayan o generalin apoletlerini sökeceğim

03 Haziran 2018 13:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını alkışlayan bir generalin olduğunu da belirten Muharrem İnce, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general, bir siyasi parti başkanının konuşmasında, ki o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor, o konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general de Erdoğan'ı alkışlıyor. 30 Ağustos'ta ilk emekli edeceğim general, o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, Ak Parti'nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos'ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun” diye konuştu.

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