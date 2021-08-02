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İmamoğlu: Yanan bizim vatanımız, el birliğiyle bu yangını söndüreceğiz

02 Ağustos 2021 14:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yanan bizim vatanımız, el birliğiyle bu yangını söndüreceğiz" paylaşımını yaptı. 

İmamoğlu Twitter hesabından bölgede çalışmalara katılan İBB ekibinin görüntülerini paylaşarak, "Yanan bizim vatanımız, el birliğiyle bu yangını söndüreceğiz. 265 personelimiz ve 42 araçla Manavgat, Marmaris ve Bodrum'daki yangınlara müdahale ediyoruz. Veteriner hekimlerimiz ve yardım tırlarımız da yola çıkıyor. Gece gündüz çalışan tüm ekiplerden Allah razı olsun." ifadesini kullandı. 

İmamoğluEkrem İmamoğlıyangın

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