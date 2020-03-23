İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fox TV’de yayınlanan “Çağla ile Yeni Bir Gün” programına katılarak Koronavirüs için alınan önlemler ve sokağa çıkmama uyarılarına dikkat çekti. Koronavirüs vakalarının görüldüğü diğer ülkelerde sokağa çıkma yasağı getirildiğini hatırlatan İmamoğlu, "Dün birkaç manzara yine bana ulaştı. İnsanların, özellikle gençlerin maç yaptığı, spor yaptığı şeklinde… Tümüyle bunlar aslında ne kadar hafife aldığımızın göstergesi. Net olarak söyleyeyim: Nasıl ki 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi, bu, tümüne getirilmeyecek anlamına gelmiyor. Dünyada bu yapıldı. Mecbur kalınırsa; -ki bütün verileri bana göre var- bu uygulamaya bile ülkemizin, devletimizin gideceği ortada. Sürece bu ciddiyetle hepimizin bakması lazım" diye konuştu.

65 yaş ve üstü vatandaşlara salgın nedeniyle getirilen yasaklar sonrası insanların yaşlılara karşı davranışlarına da dikkat etmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, "65 yaş üstü deyince, sanki bir tek hastalık onlara bulaşmış ve toplumsal bir tepkiye, -benzetmek gibi olmasın da eski tabirle ‘vebalı gibi’ davranışa- maruz kalan yaşlı vatandaşlarımız var ülkemizin farklı noktalarında. Bu, hiç doğru değil" dedi.

İmamoğlu’na, sosyal medyada gündem olan İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri’nin “isyan videosu”nu izleten Şikel'in piknik yasaklarına yönelik sorusunu cevaplayan İmamoğlu, "Ne yazık ki insanlar, havalar da iyi olunca, pikniğe dönük meraklarını gösterdi. Bu, kaldırılabilir bir şey değil. Görüntüleri görünce, o gün yine sosyal medya üzerinden yayın yapmak zorunda kaldım. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Çin’in İstanbul Başkonsolosu’nun evi Belgrad Ormanı’na yakın bir yerde. Telefon konuşmamızda isyanla bana, ‘Ya arkadaş nasıl anlamaz insanlar? Nasıl parka çıkarlar? Şu anda araba çekecek yer yok Belgrad Ormanları civarında” dedi. Bu, çok ürkütücü bir şey. İşte böyle anlarda insanın nefesi kesiliyor, her şeyi söyleyebiliyor. Başkan’ın duygularını uzaktan hissedebiliyorum. Keyfin, alışverişin, bunların zamanı değil" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: