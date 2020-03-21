İtalyan Belediye Başkanı'ndan karantinaya uymayanlara tepki: ‘Güzel günler gelecek’ afişi hazırlamak için 20 kişi bir araya geliyor

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara tepki gösterdi.

Koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinaya uymayanları eleştiren Bancheri, "Ben 20 yıl boyunca koştum, spor yaptım. Bu zamana kadar çevremde en fazla 20 kişinin koştuğunu gördüm. Şimdi kentteki herkes aniden sporsever oldu" dedi.

Çin’nin Guangdong bölgesinde yaşayan bir Türk vatandaşı tarafından Türkçe’ye çevrilen görüntülerde Başkan Bancheri, benzin istasyonlarına giden vatandaşlara seslenerek, "Yetkililer karantinada, evinizde oturun diye yalvarıyorken, benzin alıp ne yapacaksınız?" diye sordu.

Başkan Bancheri, "Bu kadar insan aniden spor aşığı oldu. İnsanlar ev partileri yapıyor. ‘Güzel günler gelecek’ afişi hazırlamak için 20 kişi bir araya geliyor. Virüs böyle yayılıyor. 'Her şey güzel olacak” diyorsunuz, ancak böyle davranarak, insanların sağlını tehlikeye atarak nasıl güzel olacak?” diyerek tepkisini dile getirdi.