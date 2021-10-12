İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması: Birilerinin aile veya akraba vakıflarını değil, kurumlarımızı güçlendireceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada iskelesine dair tartışmalara ilişkin konuştu. İBB'nin artık vakıf ve dernekler aracılığıyla değil kendi kurumları ile hizmet vereceğini söyleyen İmamoğlu, "Birilerinin aile veya akraba vakıflarını değil, kurumlarımızı güçlendireceğiz" dedi.

İBB'nin eskiden vakıf ve derneklerin tüm masraflarını karşılayarak gençlere hizmet ulaştırdığını söyleyen İmamoğlu, İBB'nin artık kendi kurumları ve yurtları ile hizmet vereceğini hatırlatarak "Düşünebiliyor musunuz 16 milyonluk bir kentte 1 milyon 200 bin üniversite gencinin olduğu bir şehirde İBB'nin yurt yatak sayısı sıfırdı. Bunun sebebi ne? İşte o bahsettiğiniz isimde olan vakıflara ve derneklere imkan sağlanıyordu. Artık böyle bir kapısı yok İBB'nin. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi yurtları var açmaya devam edecek. Tabi ki yargı bir karar vermiştir bakılır, edilir, araştırılır. Ama bizi ilgilendiren tarafı bu" dedi.

İmamoğlu sözlerinin devamında "Birilerinin aile veya akraba vakıflarını değil, kurumlarımızı güçlendireceğiz. İBB'yi güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılan Büyükada İskelesi’nin üst katı mahkeme kararıyla İBB’ye geçmiş, ancak tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler tarafından engellenmişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bu olaylar üzerine önceki gün Twitter’dan, iskelenin ticari amaçla kullanıldığını ve üçüncü şahıslara kiralandığını dairfotoğraflar paylaştı.

Ongun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İşte TÜGVA isimli vakfın Büyükada İskelesi’ni 3. şahıslara vererek yaptığı organizasyonlar. “Büyükada’da şuurlu gençlik yetiştiriyoruz” diyen vakıf iskeleyi kar amaçlı ticari alana çevirmiştir. İBB’yi engelleyen kamu yetkililerinin dikkatine ve kamuoyunun vicdanına sunarız.”

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Üçüncü şahıslara kiraladığınız diye paylaştığınız fotoğraflar 2016 yılına ait, TÜGVA o alanı 2018’de kiraladı. Danışmanlarınıza bir sorsaydınız” ifadelerini kullandı.

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