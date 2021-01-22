İmamoğlu'ndan “Sizi Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz” diyen vatandaşa yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, evsiz yurttaşların yerleştirildiği Florya’daki kampı ziyaret etti. İmamoğlu, bir kamp sakininin, “İnşallah sizi, ileride Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz” sözlerini, “Benim umudum ne biliyor musun şu anda. Bir; burada sağlıklı olmanız. İki; size kalıcı bir çözüm bulmamız. Çalışacağız; siz de çaba göstereceksiniz. Biz, hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmasını, sokakta yatmasını kaldıramayız” diye yanıtladı.

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