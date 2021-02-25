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İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'u inadına yapacağız" diyen Erdoğan'a yanıt: İstanbul 1'den büyüktür, nokta

25 Şubat 2021 12:17

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kanal İstanbul'u inadına yapacağız" sözlerine yanıt verdi. 

"İstanbul ile inatlaşmayı hâlâ kendisine marifet görenlere 23 Haziran'ı hatırlatıyorum" diyen İmamoğlu, "İstanbul 1'den büyüktür" ifadelerini kullandı. 

Gara'ya yapılan operasyonu hatırlatan İmamoğlu, "Birilerinin 'müjde' açıklamasının daha sonra niçin 'başarısız olduk' açıklamasına döndüğünün henüz milletin vicdanında cevabı verilmedi" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul açıklamasının bir gündem değiştirme çabası olduğunu söyledi. 

 

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