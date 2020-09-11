İmamoğlu'ndan Diyanet'e devredilen Heybeliada’daki pandemi hastanesi hakkında açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyanet'e devredilen Heybeliada’daki pandemi hastanesini devralmaya hazır olduklarını, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda net bir karar vermesi gerektiğini söyledi.

Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Benim Sağlık Bakanı'na tavsiyem şu: Böyle bir mekan için bu kadar uzun cümleler kurmasına gerek yok. Görüyorum ki bakanlık kararsız. Biz talep ediyoruz. Sağlık adına oraya yatırım yapmaya hazırız" diyerek, kendilerinin de bir kamu kurumu olduğunu hatırlatarak yapacakları yatırımın sağlık amaçlı olacağını vurguladı.

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