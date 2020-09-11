İBB Başkanı İmamoğlu 'ayakta yolcu' kararını yorumladı: Yasak senden çözüm benden olmaz, hep beraber çözüm bulmalıyız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın ayakta yolcu yasağını değerlendirdi. İmamoğlu, "Toplu taşımada ayakta olmak yasak dendi. Yasak senden, çözüm benden olmaz. İstanbul’da oturmalı hep beraber çözüm bulmalıyız. Toplu taşıma konusunda çözüm mesai düzenlemesi" dedi. toplu FOX TV'de Çalar Saat programına konuk olan İmamoğlu, "Bazı gazetelerin haberleri sıraya koysanız yalan dizisi gibi. Metrobüste zaten koltuk sayısı azdır. Şu anda alınan yasağa bakarsınız 2 milyon yolcuyu taşımıyoruz demek anlamına geliyor. Biz dün sayın Valimiz ile toplantı yaptık. İstanbul’a çözümle çıkacağız. Bunun içinde mesai düzenlemesi var, İstanbul’da toplu taşıma yüzde 50. İnsanlar çok yoğun bir şekilde özel araç kullanıyor. Toplu taşıma konusunda çözüm mesai düzenlemesi." ifadesini kullandı.

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