İmamoğlu'ndan 'Askıda Fatura' belgeseli: Bu şehirde hiç kimse darda kalmayacak diyerek çıktığımız askıda fatura dayanışması çığ gibi büyüdü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Askıda Fatura’ kampanyasına ilişkin çekilen kısa bir belgesel paylaştı. Kendi Youtube kanalından ve sosyal medya hesaplarından belegeseli paylaşan İmamoğlu, "Bu şehirde hiç kimse darda kalmayacak diyerek çıktığımız #AskıdaFatura dayanışması çığ gibi büyüdü" ifadelerini kullandı.

Belgeselde ‘Askıda Fatura’ kampanyasından faydalanan ailelerin görüşleri ile İBB yetkililerinin kampanyaya ilişkin verdiği bilgiler yer aldı.

67 milyon liralık desteği aşan kampanyada yeni hedefin 100 milyon lira olduğu belirtildi.

'Askıda Fatura’ kampanyasına askidafatura.ibb.gov.tr sitesinden başvuruluyor.