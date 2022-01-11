İmamoğlu’na söyledikleriyle gündem olan vatandaş: Pazara gidiyordum, içimden sevmek geldi, suç mu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuşması dikkat çeken vatandaş "Pazara gidiyordum bir anda görünce ‘Hoş geldin oğul’ dedim. Tesadüfen önüme çıkınca içimden bir anda böyle bir şey geldi, sevmek geldi. Suç mu yani? İçimden bir sevmek geldi sevemem mi ben ya?” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önceki gün sokakta karşılaştığı yaşlı kadın ile diyaloğu dikkat çekmişti. Yaşlı kadın İmamoğlu’na, “Televizyonda görüyorduk da yüzünü gördük daha da sevduk yani ya. Biz de seni sevduk ya. Ya genç çocuksun sen çalış ya. Dürüst çalış” demiş, İmamoğlu ise, “Hem dürüst hem ahlaklı çalışacağız. Sağ ol anacığım, dua et, sağ olasın” şeklinde yanıt vermişti.

“Allah iftiracılara Gülizar Anne'nin güzel yüreğinden nasip etsin"

İsmi Gülizar olduğu öğrenilen kadın ile İBB Basın ekibi tarafından röportaj yapıldı. Söz konusu röportajın görüntülerini İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Allah iftiracılara Gülizar Anne'nin güzel yüreğinden iyilik nasip etsin. Umarız biraz utanırlar…” ifadeleriyle paylaşıldı.

"Tesadüfen önüme çıkınca içimden bir anda böyle bir şey geldi, sevmek geldi, suç mu yani?"

Gülizar isimli yaşlı kadın, İmamoğlu ile karşılaşmasını, “Pazara gidiyordum bir anda görünce ‘Hoş geldin oğul' dedim. Tesadüfen önüme çıkınca içimden bir anda böyle bir şey geldi, sevmek geldi. Suç mu yani? İçimden bir sevmek geldi sevemem mi ben ya?” şeklinde anlattı.

"Beni kullanmasınlar"

“Yakanıza mikrofon takıldığı söyleniyor bu doğru mu?” diye sorulan kadın, “Bana bir şey takılmadı…Tesadüfen yahu. Yakama falan bir şey takmadılar. Hiçbir şey demesinler. Ne yakama bir şey taktı…Beni kullanmasınlar. İmamoğlu'na mesajım; Allah sağlık versin. Çok çalışsın. Dik dursun. Allah yardım eder ona” ifadelerini kullandı.