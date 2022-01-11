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Yaşlı kadından İmamoğlu'na: Kurban olayım, geldin mi oğul; biz seni sevdik, genç çocuksun sen çalış ya...

"Genç çocuksun sen çalış, dürüst çalış"

11 Ocak 2022 08:38

İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, Fatih ve Beyoğlu’nda gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında yaşlı bir kadın ile arasında samimi bir diyalog yaşandı. Yaşlı kadın İmamoğlun'a oğul diye seslenerek "Kurban olayım, geldin mi oğul... İmamoğlu: Geldim anacığım... Teyze: Biz seni sevdik. Genç çocuksun sen çalış ya..." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih ve Beyoğlu’ndaki İBB Miras çalışmalarında incelemelerde bulundu.

"Genç çocuksun sen çalış, dürüst çalış"

Ziyareti sırasında sokakta karşılaştığı yaşlı kadın İmamoğlu'na "Kurban olayım, geldin mi oğul" diye seslendi. İmamoğlu ise yaşlı kadına "Geldim ana" diye yanıt verdi.  Televizyonda İmamoğlu'nu hep gördüğünü yüzünü görünce daha da sevdiğini söyleyen yaşlı kadın "Biz seni sevdik, genç çocuksun sen çalış ya...Dürüst çalış" diye konuştu. 

İmamoğlu da "Hem dürüst hem ahlaklı çalışacağız" diyerek  yaşlı kadının yanından ayrıldı. 

 

İBBEkrem İmamoğluİBB MirasFatihBeyoğluyaşlı kadın İmamoğlu'na seslendi

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