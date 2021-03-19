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İmamoğlu'na Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bıraktığı sırada tepki gösteren kişinin eski İSMEK sorumlusu olduğu ortaya çıktı

İSMEK'in 1 yıl önce yayımladığı bir videoda gerçek ortaya çıktı

19 Mart 2021 10:36

T24 Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bıraktığı sırada tepki gösteren ve kendisini gazi yakını olarak tanıtan kişinin eski İSMEK sorumlusu olduğu ortaya çıktı. 

Tepki gösteren kişinin İBB İştiraklerinden olan İSMEK eski Dış Ticaret ve Finans Sorumlusu Mustafa İlker Yılmaz olduğu öğrenildi. Yılmaz'ın sorumlusu olduğu dış ticaret ve finans alanlarında, uzaktan eğitimle eğitim verdiği de kaydedildi.

İSMEK'in Youtube kanalında 19.07.2019 tarihinde yayınladığı "Eğitmenler cevaplıyor: Dış ticaret" adlı videoda verdiği eğitimle ilgili bilgiler aktaran Yılmaz'ın videosu sosyal medyada pek çok kişi tarafından paylaşıldı.

 

Yılmaz'ın kimliğinin belirlenmesinin ardından Sosyal Medyadan tepkiler gecikmedi. "Provokatöre kaç para verdiniz" isimli etiketle çok sayıda vatandaş Mustafa İlker Yılmaz'a ve hükümete tepkisini dile getirdi.

Ne olmuştu

18 Mart Çanakkale şehitlerini anma kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törene katılan İstanbul Büyük Şehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kendisini gazi yakını olarak tanıtan kişinin tepkisiyle karşılaşmıştı.

İmamoğlu şehitliklere karanfil bıraktığı sırada kendisine yaklaşan ve gazi yakını olduğunu iddia eden kişi İmamoğlu'na "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyerek tepki göstermişti. 

İmamoğlu ise "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" yanıtını vermişti.

TIKLAYIN: İmamoğlu Edirne Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bırakırken gazi yakını olduğunu iddia eden kişinin sözlü tepkisiyle karşılaştı

Daha sonra İmamoğlu İstanbul Zeytinburnu'nda katıldığı bir açılışta olayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Yılmaz hakkında "Konuşuruz dedim, bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi" demişti.

TIKLAYIN: İmamoğlu, şehitlikte kendisine tepki gösteren vatandaşla ilgili konuştu: Bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi

 

 

 

 

 

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