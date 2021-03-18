İmamoğlu Edirne Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bırakırken gazi yakını olduğunu iddia eden kişinin sözlü tepkisiyle karşılaştı

18 Mart Çanakkale şehitlerini anma kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törene katılan İstanbul Büyük Şehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kendisinin gazi yakını olarak tanıtan kişinin tepkisiyle karşılaştı.

Mezarlara karanfil bırakırken İmamoğlu'na yakınlaşmaya çalışan ve gazi yakını olduğunu iddia eden kişi "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" dedi.

İmamoğlu ise "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" yanıtını verdi.