İmamoğlu, Karsu ile mutfağa girdi; üç çeşit yemek yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şarkıcı Karsu Dönmez ile yemek yaptı.

İmamoğlu’nun YouTube hesabında yayımlanan videoda ünlü şarkıcı ile İBB Başkanı sigara böreği, humus ve salata yaptı.

'Jahrein' tepki gösterdi, CHP konuyu açıklığa kavuşturdu

Online yayın platformu Twich'in en çok bilinen isimleri arasında yer alan 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç, İmamoğlu'nun yemek formatlı yayınını eleştirerek 'Niye?' diye sordu.

Yaptığı eleştiri üzerine tepki alan 'Jahrein', ikinci bir paylaşım yaparak kendisine gelen tepkilere "Bu videonun prodüksyonunun İBB bütçesinden ödendiğini ve bu bütçenin İstanbul gibi bir şehirde illa ki daha faydalı bir yerde harcanabileceğini düşünemeyen fanboyların elinden oy alma hakkının alınması lazım gerçekten. Az fanboyluk, daha fazla vatandaşlık bilinci pls. Tşk." ifadeleriyle yanıt verdi.

Attığı tweetin ardından CHP'nin kendisine ulaştığını ve konuya ilişkin açıklama yaptığını belirten 'Jahrein' "CHP'den ulaştılar. Karsu bu videoda para almadan bulunmuş. Ekip İmamoğlu'nun kendi PR ekibiymiş. Sadece nohutu İBB'den almışlar. (mutfaktan) Halkın parasıyla 1 kase humus yenmiş. Afiyet olsun. Cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. İçim rahatladı. Gerisi önemli değil" dedi.