İmamoğlu: İstanbul’daki ucuz kahramanlık girişimlerine en güzel yanıtı seçim günü vatandaşlarımız verecektir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Kurulu'nda çoğunluktaki AKP-MHP grubunun oyları ile çıkan sıfır zam kararına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, "Türkiye’yi ekonomik buhrana sokanların, İstanbul’daki ucuz kahramanlık girişimlerine en güzel yanıtı, seçim günü vatandaşlarımız verecektir" dedi.

İmamoğlu, "Mecburen sunmak zorunda kaldığımız yüzde 50 civarında artışın olduğu yeni tarife kuşkusuz bütün bu artışların vebali İSKİ veya İBB değildir. Bu ülkede herhangi bir şeyin fiyatı çok artıyorsa bunun sorumlusu ekonomiyi yöneten kişilerdir, iktidardır. Türkiye'yi bu ekonomik buhrana sokanların İstanbul'daki ucuz kahramanlık girişimlerine en güzel yanıtı günü gelince yine hem bu şehrin hem de ülkemizin kıymetli insanları verecektir" ifadelerini kullandı.

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