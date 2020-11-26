İmamoğlu ile taksiciler arasında tartışma: Hanginiz yuhaladı?

26 Kasım 2020 16:39
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile bir grup taksici arasında tartışma yaşandı. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen UKOME toplantısına giremediklerini iddia eden bir grup taksici, kapı önünde Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi.
İmamoğlu ile yeni taksi plakası kararını protesto eden grup arasında tartışma çıktı. İmamoğlu içeri girerken gruptaki birkaç kişi İmamoğlu'nu yuhaladı. Bunun üzerine tekrar dışarı çıkan İmamoğlu da "Hanginiz yuhaladı?" diye sordu.
İmamoğlu tartışmanın ardından içeriye girdi. Taksiciler de olay yerinden uzaklaştı.
Kaynak: DHA
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