İmamoğlu, İBB bünyesinde kurulan Bilim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi: "Umarım bu çalışma metodumuz örnek olur"

Ekrem İmamoğlu, Covid-19 pandemisi sürecinde, belediye içinde oluşturulan Bilim Kurulu üyeleriyle, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. İmamoğlu’na yemekte; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit eşlik etti. Kurul üyelerine plaket verildi.

İmamoğlu’nun konuşmasının satır başları şöyle:

“Başka türlü biz, bazen siyasi düşüncelerin, bazen toplumdan gelen kaygı dolu dalgaların ya da anlık taleplerin esiri olabilirdik. Bu anlamda olgun bir biçimde sürecin yürütülmesi adına, hemen böyle bir bilim kurulu oluşturulmasına karar verdik. Burada özellikle meslek odalarının içinde olduğu ve yine bizim bazı alanlarda katkı sunmasına dönük irtibatta olduğumuz ve de kurum içerisindeki bileşenleriyle bence değerli bir kurul oluştu. Ve bu kurula; gönülden, içtenlikle bir İstanbul hemşehrisi olarak ve bir bilim insanı olarak sürekli katkı sunuldu.

Kamuoyunu, kuruldan gelen raporlarla bilgilendirdik. Ve o yönde de kararlar aldık. Bu masanın asla bizi yanıltmayacağını ve bize doğru yolu göstereceğini biliyorduk. Öyle de oldu. Vatandaş nezdinde bence itibar kazanan, itimat duydukları bir ortamı var etmiş olduk, oluşturmuş olduk. Bu aslında toplumun mutlaka ortaya koyması gereken bir irade biçimi. Ne yazık ki şu anda arayış içinde olduğumuz bir irade biçimi. Hiçbir yöneticinin, hiçbir idarecinin her hususu bilmek gibi bir ne şansı olabilir ne de bunun mümkün olmadığı ortada. Sadece sağlık alanında değil, bir kentin ihtiyaç duyduğu her hususta farklı kurulların ve platformların varlığı şehre anlamlı bir kılavuz olacak. Zaten siyasi irade, bu ortaya konan tespitleri iyi koordine eder, iyi bir şekilde vatandaşa erişmesini sağlarsa, orada bence dünyanın en güzel sistemi var olur ve bundan herkes mutlu olur. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Gündelik, bizi yoran bazı gündemler, bizi bazen bu işten alıkoysa da mümkün olduğu kadar kendi işimize odaklı ve bu tür masaların bize sunduğu değerli imkanlarla görev süremizi yürüttüğümüzü bilmenizi isterim. Pandemide bizi bir araya getiren ve gönülden, gönüllü bireyler olarak bize sunduğunuz bu katkının elbette ki devamını istiyoruz.

Hem virüs tehdidi hiçbir zaman bitmeyecek hem de kentlerin diğer hususlarıyla ilgili de mutlak çözüm de sizlere ihtiyacımız olacak. Ortaya koyulan bu heyet, disiplinleri gereği bazı hususlarda ilave disiplinleri de ekleyebilir. İhtiyaç duyulan başka alanları da bu masanın bir parçası yapabilir. Kesinlikle ve kesinlikle bu gelenekten, bu bakış açısından, bizden sonraki yöneticiler de asla vazgeçmezler diye düşünüyorum. Bu sürecin önemli bir adımı olarak, kendi görev dönemimle ilgili mutlaka hem hafızamın hem belgelerimin arasına bunu koyacağım. Bu zor zamanlarda bize yol gösterdiğini her zaman hatırlayacağım ve hiçbir zaman unutmayacağım. Hem mesleki tarafınızla, disiplinlerinizle, tecrübelerinizle bize sundunuz katkıdan hem de meslek odalarının birikimleriyle, -ki biliyorum orada bambaşka bir insan kaynağı da var- onlardan aldığınız katkıları da bize taşımanızdan ötürü, böyle bir demokratik masanın varlığı, bilim tabanlı varlığı bizi mutlu etmiştir. 16 milyon İstanbullu adına, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Belki de birçok atılan adımda, bizim kadar bilimden ayrılmasaydı gerekli yöneticiler ve yetkililer, bence hasarı, kayıpları daha az olurdu diye düşünüyorum. Umarım bu çalışma metodumuz örnek olur.” (ANKA)