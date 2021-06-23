İmamoğlu'dan 23 Haziran paylaşımı: İstanbul'un ritmi değişti, değişim devam ediyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinde İstanbul Belediye Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak "23 Haziran'da İstanbul'un ritmi değişti. Değişim devam ediyor..." dedi.

İmamoğlu'nun "İstanbul için çok çalışacağız" sözlerine yer verilen videoda, İstanbul'da belediye hizmetlerini kullananların aşina olduğu seslerin de yer aldığı bir müzik yer aldı. Videoda "Bu sesler icraatlarımızın sesleri, İstanbul'un sesleri, hepsi çok çalışmamızın eseri" denildi.