İmamoğlu: Çocuklar; sizin için çok güzel bir sanal konserimiz var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sertab Erener'in, Kartal Belediyesi Çocuk Korosu ile birlikte 23 Nisan 20.30'da sanal bir konser vereceğini duyurdu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Sertab Erener'in, Kartal Belediyesi Çocuk Korosu ile birlikte sanal bir konser vereceğini söyledi.

Konserin sanal stüdyoda gerçekleşeceğini söyleyen İmamoğlu, etkinliğin sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini belirtti.