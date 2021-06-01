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İmamoğlu: Birileri tüm tuşlara aynı anda basıp 'bölümü' geçmeye çalışmıştı, elbette olmadı

"İstanbul'u dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri yaptık"

01 Haziran 2021 13:32

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından metro çalışmaları ile ilgili paylaşımına "Birileri tüm tuşlara aynı anda basıp 'bölümü' geçmeye çalışmıştı. Elbette olmadı. Durdurulmuş 12 metro hattının yapımını yeniden başlattık. İstanbul'u dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri yaptık" notunu düştü. 

İBB tarafından hazırlanan videoda yapımlarına 2019 yılında yeniden başlanan, geçtiğimiz aylarda başlanan metrolara ve İmamoğlu'nun ifadelerine yer verildi. 

 

 

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