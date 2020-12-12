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İmamoğlu, Bilal Göregen'le buluştu: "Çalmanın hiçbir türlüsünü bilmiyorum ben"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilal Göregen'le buluştu

12 Aralık 2020 10:26

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının ardından tüm dünyada tanınan Bilal Göregen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

İmamoğlu'nun Youtube kanalından yayınlanan görüşme sırasında "Darbuka da getirdim" diyen Göregen'e Ekrem İmamoğlu, "Gördüm valla ama herhalde ben çalmayacağım onu" dedi.

"Başkanım çalmayı biliyor musunuz?" diyen Göregen'e İmamoğlu espriyle  "Yok yok hiç bilmiyorum. Çalmanın hiç bir türlüsünü bilmiyorum ben" yanıtını verdi. 

Bilal Göregen kimdir?

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz programına 2010'da konuk olan ve Türkiye’ye adını duyuran Bilal Göregen bir süredir YouTube’a düzenli olarak video yüklüyor, yüklediği videolar binlerce kişi tarafından paylaşılıyor. 

TIKLAYIN - YouTube, resmi hesaplarından Bilal Göregen'in videosunu paylaştı

TIKLAYIN - Seren Serengil ve Bircan Bali, Bilal Göregen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile montajını gerçek sanıp yorumladı

 

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