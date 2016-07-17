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İmamdan dua: Okumuşların şerrinden bizi muhafaza eyle Ya Rabbi!

17 Temmuz 2016 21:49

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup cuntanın başarısız darbe girişimi sırasında İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde açılan ateş sonucu hayatını kaybeden AKP'nin reklam kampanyalarının mimarı Erol Olçak ve oğlunun Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde dua eden imam, "Bilhassa okumuşların şerrinden koru bizi Ya Rabbi" dedi. İmam, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı törende yaptığı duada "Birliğimizi daim eyle Ya Rabbi. Devlet adamlarımıza yardım eyle, bizi her türlü şerden ve şerliden muhafaza eyle Ya Rabbi. Bilhassa okumuşların şerrinden bizi muhafaza eyle Ya Rabbi" ifadelerini kullandı.

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