İlkokul Mezunu, Ödüllü Yönetmen Ümmiye Koçak'ın TEDx Konuşması: Köyden New York'a Sanatı

1957 yılında Adana'da Çelemli Köyü'nde doğan Ümmiye Koçak, okumayı çok istemesine rağmen 10 kardeş oldukları için ilkokuldan sonra okula gönderilmedi. İlkokulu bitirdikten sonra okuduğu kitaplarla kendisini geliştirdi. İlk okuduğu kitap Maksim Gorki'nin ‘Ana’ adlı kitabı oldu. Evlendikten sonra Mersin'in Arslanköy'üne taşınan Koçak, köy kadınlarının yaşadıklarını tüm dünyaya göstermek için, 2001 yılında ‘Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nu kurdu. 49. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde galası yapılan filmi Ümmiye Koçak'a New York Avrasya Film Festivali'nde ‘Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı’ ödülünü kazandırdı. Bir tiyatro oyunu yazdı. Koçak, Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile yaklaşık 500 kez sahneye çıktı ve oyunlarını Türkiye'nin dört bir yanında 30 bine yakın kişi izledi.