İlker Başbuğ'un avukatı: Hakan Fidan komisyona hükümetin MİT'e "TSK'ya FETÖ ile ilgili bilgi vermeyin" talimatı verdiğini söylemiş

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, CNNTürk'e telefonla bağlandığı yayında, kendisine yöneltilen "Sayın Başbuğ'un, Genelkurmay Başkanlığı döneminde FETÖ'den ihraç edilenlerin sayısı nedir?" sorusu üzerine, MİT Müsteşarının 15 Temmuz Darbe Komisyonu'na verdiği ifadeyi paylaştı.

Sezer, eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın15 Temmuz Darbeyi Araştırma Komisyonu'na verdiği ifadede, hükümetten FETÖ'cüler dahil olmak üzere silahlı kuvvetlere bu konuda bilgi verilmemesi talimatı aldıklarını söylediğini belirtti.

"Başbuğ görevdeyken söyledikleri yapılsaydı, 15 Temmuz yaşanmazdı"

Program sırasında FETÖ’cülerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki yapılanmasına ait önemli bilgilerin olduğu flash bellek de gündeme geldi. Flash bellek hakkında Başbuğ'un görevinin gereklerini yerine getirip getirmediği sorulan Sezer, müvekkilinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı sırasında kendisine gelen flash belleği TSK'nın yetkili birimlerine incelettiği, daha sonra bunun hava kuvvetleri ile ilgili olduğunun anlaşılması üzerine Genelkurmay Başkanlığı'na bilgi vererek Hava Kuvvetleri'ne gönderdiğini söyledi.

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'in, "İsimlerden bağımsız olarak o dönemde bu flash belleğin üzerine gidilseydi 15 Temmuz olur muydu?" sorusu üzerine Sezer, "O flash bellek yıllar önce olmuş bitmiş bir şey. Nitekim o dönem gündeme de getirdik. Ben o flash belleğin içerisindeki kişileri bilmiyorum ama sayın Başbuğ görevdeyken veya cezaevindeyken söyledikleri yapılsaydı 15 Temmuz yaşanmazdı" dedi.

"Müvekkilim kimseyi hedef almamıştır"

Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifine ilişkin yorum yapan müvekkilinin kimseyi hedef almadığını, sadece öneriyi kimin hazırladığını sorduğunu belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Sayın Başbuğ'un herhangi birinin suçladığına dair bir beyanı yok. Kendisi diyor ki önergeye ilişkin değişikliği gece yarısı Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi de Adalet Komisyonu'ndan ayrılmışken, kim getirdi ve 12 dakika içerisinde bunu kanunlaştırdı. Burada şikayetçilerin hedef alındığına dair bir şey yok ki. Sayın Başbuğ’un eğer bu kişileri hedef alan bir açıklaması olsaydı kendisi bunu doğrudan söylerdi. Kaldı ki kendisine sorulduğunda 'bilmiyorum yargı araştırsın' diyor"

Ne olmuştu?

FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkması için 26 Haziran 2009'daki bir yasayı gündeme getiren Başbuğ, "26 Haziran 2009'da yasalar torba yasa olarak gündeme getiriliyor. Bu TSK ile ilgili bir kanun teklifi. Bu yasa 25 Haziran'ı 26'sına bağlayan gece yarısı oluyor. Bu yasa ile kimsenin haberi yok biz bundan 26 Haziran sabahı 2009'daki toplantıda haberimiz oluyor. Bahsedilen yasa teklifi askeri şahıslar askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanacak. Bu bir kere anayasaya aykırı. Bu kanun teklifini kim hazırladı tamamen FETÖ ile ilgili bu araştırılsın" demiş ve hükümet tarafından sert tepki görmüştü. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'li vekillere "Parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız" çağrısında bulunmuştu.

'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarına ilişkin, "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın" açıklaması yapan ve AKP'li 6 ismin suç duyurusunda bulunduğu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifadeye çağrılmıştı.



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