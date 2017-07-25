İlker Başbuğ'dan 'flash bellek' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı grup toplantısında, '2007 yılında Tuncay Özkan'a gelen disk Genelkurmaya ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gitti ve dosyayı kapatan Akın Öztürk şu an hapiste' diyerek İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın bugün o diski savcılığa teslim edeceğini açıklamıştı. Özkan avukatı aracılığıyla bugün söz konusu flash belleği savcılığa teslim etti. Özkan tanık ifadesinde, flash belleğin orijinalini dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ'a verdiğini söyledi.

İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer bu iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

"Bugün bazı basın yayın organlarında İzmir Milletvekili Sayın Tuncay Özkan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir flash belleğin teslim edildiğine dair haberler yer aldığı ve söz konusu haberlerde müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ'un da adının geçtiği görülmüştür. Kamuoyunun ve soruşturma makamlarını doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür." hatırlatmasının yapıldığı açıklama şöyle sürdü:

1. Tuncay Özkan 2007 yılında bir flash belleği dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. İlker Başbuğ'a teslim etmiştir.

2. Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında yapılan ön incelemede flash bellekteki bilgilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait olduğu görülmüştür.

3. Konu hakkında Genelkurmay Başkanlığı'na bilgi sunularak vakit geçirmeksizin flash belleğin incelenmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderilmesi sağlanmıştır.