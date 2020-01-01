Ilısu Barajı, bir köy ve iki kadının hikayesi; Suyun Gölgesi belgeselinin fragmanı yayınlandı

Dört ilde 199 yerleşim yerini sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı'nın etkilerini anlatan Suyun Gölgesi(Siya Avê) belgeselinin fragmanı yayınlandı.

Ilısu Barajı'nın yarattığı yıkımı konu alan belgesel, sular altında kalan köylerini son kez ziyaret eden iki kadının hikayesini anlatıyor. Barajla birlikte sular altında kalacak olan Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çeltikbaşı(Kürtçe ismi Ewtê) köyünde doğup büyüyen iki kadının ortak özelliklerinden biri anılarının geçtiği köyleri için yaktıkları ağıtlar.

Diyarbakır Surları'ndan Hasankeyf'e oradan da Çeltikbaşı köyüne uzanan belgeselin yapımını Mezopotamya Ajansı, yönetmenliğini ise gazeteci Metin Yoksu üstlendi.