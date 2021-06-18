T24 LogoT24 Logo
Haberler

İlişkilerini kurtarmak için birbirlerine zincirlenen çift, 123 gün sonra böyle ayrıldı

18 Haziran 2021 10:18

Tartışmaktan bıkan Ukraynalı bir çift, ilişkilerini onarmak adına birbilerine zincirlenen çift 123 gün sonunda zincirlerden kurtulma kararı aldı.

Güzellik uzmanı Viktoria Pustovitova (28) ve çevrimiçi otomobil satıcısı Alexandr Kudlay (33) ‘deney’ adını verdikleri şeye Sevgililer Günü’nde başladı ve o zamandan beri Instagram’da binlerce takipçi kazandı.

Sevgilerini test etmek ve birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını anlamak için birbirlerini bileklerinden kelepçeleyerek yaşayan çift, bir demir kesme makasıyla birbirlerinden ayrıldı. 

Çift yaptıkları açıklamada bir mahremiyetlerinin kalmadığını bu nedenle böyle bir karar aldıklarını söyledi. 

 

Kaynak: Mynet

birbilerine zincirlenen çiftUkraynazincirlerden kurtulma kararı

Diğer Videolar

Mangal yapıp verdiler; Batman'da çekirge et yerken böyle görüntülendi

Gaziantep'i toz bulutu kapladı

Haluk Levent, AHBAP'ın orman yangınları için helikopter kiraladığını duyurdu: Bu gece Türkiye’de olacak

Bursa’da minibüsçülerin sopalı 'yolcu kavgası' kamerada

Radyo yayınında "Ukrayna’dan bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?” diyen Murat Karakaş özür diledi: Maksadı aştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ağustos 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24