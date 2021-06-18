İlişkilerini kurtarmak için birbirlerine zincirlenen çift, 123 gün sonra böyle ayrıldı

Tartışmaktan bıkan Ukraynalı bir çift, ilişkilerini onarmak adına birbilerine zincirlenen çift 123 gün sonunda zincirlerden kurtulma kararı aldı.

Güzellik uzmanı Viktoria Pustovitova (28) ve çevrimiçi otomobil satıcısı Alexandr Kudlay (33) ‘deney’ adını verdikleri şeye Sevgililer Günü’nde başladı ve o zamandan beri Instagram’da binlerce takipçi kazandı.

Sevgilerini test etmek ve birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını anlamak için birbirlerini bileklerinden kelepçeleyerek yaşayan çift, bir demir kesme makasıyla birbirlerinden ayrıldı.

Çift yaptıkları açıklamada bir mahremiyetlerinin kalmadığını bu nedenle böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Kaynak: Mynet