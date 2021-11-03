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İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı: Dosta güven, düşmana korku

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyordu

03 Kasım 2021 13:27

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı.
 
Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe Külliyesi'nde makam aracından inerek yürüdüğü görüntüleri paylaşan Altun, "Dosta güven, düşmana korku" notunu kullandı.
 
CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili WhatsApp mesajları dönüp duruyor… Siyasi hayatım Erdoğan ile mücadeleyle geçti… Erdoğan’ın bana açtığı onlarca davada haksızlığa uğradım… Tek dileğim Erdoğan’ın seçimlere sağlıklı ve zinde olarak girmesi ve sandıkta Halka hesap vermesi…" ifadelerini kullanmıştı. 
 
Sosyal medyada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyordu. 
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