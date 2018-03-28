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İlber Ortaylı: Wikipedia'yı hiç tavsiye etmiyorum

28 Mart 2018 14:11

Tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarihsel kaynak konusunda Wikipedia'yı tavsiye etmediğini belirterek, "Türkçesine de hiç güvenmeyin" dedi. Ortaylı gençlere ansiklopedi kullanmalarını önerdi. Kütüphanecilerin, kütüphanedeki kitaplarla ilgili sahip olduğu donanımın önemine vurgu yapan Ortaylı, "Türkiye, kitap toplamayan, okumayan bir cemiyet olsa külliyen, mesele yok. Mutlak cehalet de bir meziyettir. Öyle gider. Fakat bu tarz yapı, işleri çok sürüncemede bırakır. Dünyayı araştıran, onu bunu tarayan insancıklarla, dünyadan haberi olmayan birtakım adamların bir arada bulunması çok kötü bir şey" değerlendirmesinde bulundu. Ortaylı, Wikipedia'nın dijital kütüphane olduğu yönündeki bir yorum üzerine, şunları söyledi: "Hiç tavsiye etmiyorum. Türkçesine ise hiç güvenmeyin. Ben size örnekler veririm. Bir kere ansiklopedi kullanmaya alışın. 'Efendim bizim rafta 30 tane cilde yer yok' deniyor. Sana kim dedi 30 cildi al. Hepsinin bilgisayara uyumlusu çıktı. Takar okursun. Özellikle gençler, ansiklopedi okuyacaksınız. Bir maddeye bakarken, öbürüne takılırsın. Tıpkı Harvard'ın veya Bilkent'in raflarında gezmek gibi. Aradığından çok, okuduğun kaçak madde aklında kalır. Lügat bakarken aramadığın kaçak madde kalıyor."

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