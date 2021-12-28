İlber Ortaylı, 'muhabire tokat' olayında eleştirilen Fatma Şahin'i savundu: Eline sopa alıp o da onu mu dövecekti

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programına konuk olan İlber Ortaylı, Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat attığı sırada Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in tepkisiz kalmasına ve yapılan eleştirenlere yönelik "Eline sopa alıp o da onu mu dövecekti. Kadın oraya röportaja çıkmış yani" yanıtını verdi.

Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan İlber Ortaylı, programda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı röportaj sırasında, Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı Ahmet Demir’e tokat atması üzerine Şahin'in tepki vermemesi, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

"Eline sopa alıp o da onu mu dövecekti"

Tek umudunun yerelden gelen belediye başkanlarında olduğunu "Onlar çiçek açmaya başladı. Kadın politikacısıyla, erkek politikacısıyla" sözleri ile ifade eden Ortaylı'ya, Kübra Par ''Kimleri beğeniyorsunuz?'' sorusunu yöneltti. Ortaylı ise "Gaziantep'in belediye reisi çok iyi bir arkadaş. Şimdi kalkıp ona da diyorlar ki Muharrem Sarıkaya muhabiri dövdü, o da seyretti. Eline sopa alıp o da onu mu dövecekti. Kadın oraya röportaja çıkmış yani. Böyle bu insanların tenkitlerinde biraz ölçü olsun yani çok rica edeceğim. Eline telefonu alan adam saçmalıyor. Sizin kendi kafanız yok mu yani bu çok önemli" diye konuştu.