İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Kasaba fetvasıyla trolcülük yapılmaz

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var. Hele Afganları istemeyiz falan. Kim toplayacak senin meyvelerini, koyunlarına, kuzularına, danalarına kim bakacak, bir insan bir şeyi bilir de konuşur" açıklamasına gelen eleştirilere yanıt verdi. Ortaylı, "Zıt görüşleri olan yayın kuruluşlar sözleri cımbızla çeker, eski adettir bu bizde; kasaba fetvasıyla trolcülük yapılmaz" dedi.

YouTube'da yayınlanan Kafa TV'de konuşan İlber Ortaylı, gündem olan sözleri sonrası yeni bir açıklama yaptı. Videoda birçok konuya değinen Ortaylı, "Vatandaşlık satılıyor, bu bir rezalet. Büyük şehirlerde Suriyeliler olmayacak. Yavaş yavaş bir şekilde göndermek lazım. Başlarlar kıyameti koparmaya. Kendileri çok insani davranıyormuş gibi" açıklamasında bulundu.

"Vatandaşlık satılıyor bu memlekette bu büyük bir rezalettir"

Birbirlerine "zıt görüşleri olan yayın kuruluşlarının sözleri cımbızla çektiğini" ifade eden Ortaylı, "Vatandaşlık satılıyor bu memlekette bu büyük bir rezalettir. 500 bin dolara 400 bin dolara 250 bin dolara vatandaşlık satılmaz. Ayrıca evde satılmaz. Büyük şehirlerde Suriyeliler olmayacak" diye konuştu.

"Başlarlar kıyameti koparmaya"

“Son tarihlerde milyonlarca insanlardan bahsediyoruz Türkiye’de yaşayan. Çözümünüz nedir” sorusuna ise Ortaylı, "Hiçbir şey yapamayız. Yavaş yavaş bir şekilde göndermek lazım. Başlarlar kıyameti koparmaya. Kendileri çok insani davranıyormuş gibi. Mülteci botlarını şişleyen komşumuz başlar. Mültecileri gemiden denize dökenler başlar” diyerek cevap verdi.

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