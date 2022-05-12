Bir ay önce "Sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" diyen İlber Ortaylı: Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var

T24 Video Haber

Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın, son günlerin en çok tartışılan sığınmacı konusuyla ilgili “Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var. Hele Afganları istemeyiz falan. Kim toplayacak senin meyvelerini, koyunlarına, kuzularına, danalarına kim bakacak, bir insan bir şeyi bilir de konuşur" sözleri gündem oldu.

İlber Ortaylı, A haber'de Melih Altınok’un konuğu oldu. Ortaylı, programında son günlerde Türkiye'de siyasetin sıcak gündemi olan sığınmacılar konusunda konuştu. Sığınmacıların iş gücündeki katkısına dikkat çeken Ortaylı, sığınmacılar içinde sadece Suriyeli veya Afganların olmadığı, Uygur Türkleri ve Türkmenlerin de olduğunu ifade etti.

“Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var”

Programda İstanbul'un bir kaos şehri olduğuna dikkat çekerek tarihi alanların ve yapıların korunması gerektiğini söyleyen Ortaylı, "Senin vazifen Fatih Sultan Mehmet'in milleti olmak. Fatih Sultan Mehmet komplekssiz, doğuya ve batıya açık, iki kültürün de efendisi, üstadı bir büyük hükümdardır. Rönesansta eşi yok. Sizin takip etmek zorunda olduğunuz budur. Bu kadar açık. Bunların üzerinde duruluyor. Ben mülteci sorunlarına da böyle bakıyorum. Zaten bu bünyeye giremedikçe mülteci sınıflamasını da yapamayız. Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var" dedi.

"Bizi de dünyadaki kültürel azınlıklarımız koruyacak çok açık"

“Yaşlanıyoruz değil mi hocam?” diyen programın sunucusuna Ortaylı “Yaşlanıyoruz. Dua etmeliyiz ki bünyemiz bu yaşlılığı kaldırmaya müsait. Bize kan verecek, destek verecek unsurlar var. Nasıl İsrail'i dünyadaki Yahudilik besliyorsa bir yerde, nasılsa ABD göç ülkesi vasfında henüz koruyorsa; pek şüpheli ama bizi de dünyadaki kültürel azınlıklarımız koruyacak çok açık. Biz bu asrın ortalarına kadar kendi demografimiz itibariyle genç ülke olacağız. Sonradan da ihtiyarlayamayacağız onların sayesinde bu çok önemli” cevabını verdi.

"Bunlarla politika yapılmaz"

Ortaylı sözlerinin devamında da şunları söyledi:

"Hele Afganları istemeyiz falan. Kim toplayacak senin meyvelerini, koyunlarına, kuzularına, danalarına kim bakacak, bir insan bir şeyi bilir de konuşur. Bir köylere gidip bakın, bakalım köylüler sizin gibi mi düşünüyor adamlar hakkında. Bu gibi şımarıuklıkların veya bilmeden konuşmaların şiddetle karşısındayım. Bunlarla politika yapılmaz."

TIKLAYIN- İlbey Ortaylı: Sığınmacı konusunda kontrolü kaçırdık, sığınmacı dediğin bayramda piknik yapar gibi sınırın öbür tarafına gidip gelemez

Bir ay önce "Sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" demişti

TV5'de Hasan Basri Akdemir'in sunduğu "Konuşmadan Olmaz" programına konuk olan Ortaylı, "Sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" demişti. 18 Nisan'da katıldığı programda Ortaylı "Biz şarktan gelenlere mülteci statüsü vermiyoruz. Sığınmacı dediğin bayramda piknik yapar gibi sınırın öbür tarafına gidip gelmez. O zaman orada kal. Sığınmacıya insani yardım dışında bir şey yapılamaz" ifadelerini kullanmıştı.