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İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın 'asansörde halvet' fetvası, sosyal medyada yeniden gündeme geldi: Şeffaf cam olan asansör dışındakiler, kadın için 'halvet' ortamı oluşturuyor

18 Şubat 2018 16:29

Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın 7 Ocak 2013'de yayınlanan 'asansörde halvet' fetvası sosyal medyada yeniden gündeme geldi. İşte Nurettin Yıldız'ın 2013 yılında yayınlanan 'asansörde halvet' fetvası: "Yabancı bir erkek ve bir kadın asansöre bindiler, sekizinci kata çıkacaklar, görünürde 1-2 dakikayı geçmeyen yolculuk bu... Ama dinimizin bu konuda ki hassasiyeti açısından bakıldığında, 'halvet' şartları; yani erkek ve kadının kapalı bir ortamda bulunması durumu asansörde oluşmaktadır. Çok geniş bir yelpazeden bakarsak bunun neresi 'halvet' olur, kapısı kilitlenmiş bir ev değil bu da denebilir. Ama bir asansörün mesela bir katta kilitlendiğini düşünürseniz, 3-5 dakika hatta 10 dakika yardım gelene kadar kimsenin izleyemeyeceği bir ortamda yabancı bir erkekle baş başa kalmış olması demektir kadın için... Bu nedenle şeffaf cam olan her katta her yerde görülebilen asansörlerin dışındakiler kadın için 'halvet' ortamı oluşturuyor demeyi tercih ederiz"

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