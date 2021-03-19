T24 LogoT24 Logo
Haberler

İlahiyat profesörü Mustafa Öztürk 'Yerli ve milli tımarhane' sözlerine açıklık getirdi: "Peygamber terliği" satan adam ulusal kanallarda din otoritesi gibi dinleniyor

Öztürk, geçtiğimiz hafta "Artık gidelim… Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim" diyerek Türkiye'yi terk etmişti

19 Mart 2021 17:17

Cemaat ve tarikatlara eleştirileri nedeniyle hedef gösterildikten sonra Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etmek zorunda kalan ve ardından Almanya'ya yerleşen ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Türkiye'yi neden terk ettiğini anlattı. 

COSMO Youtube kanalında Banu Güven'in sorularını yanıtlayan Öztürk, Türkiye'yi terk ederken kullandığı "Artık gidelim… Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim" sözleriyle ne demek istediği sorusuna, sosyal medya mecralarında ve kendi medya kanallarında 'peygamber terliği' imitasyonu satan kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü hatırlatarak yanıt verdi. 

"Bütün ulusal kanallarda saatlerce ağzına bakılıp sözde din otoritesi olarak dinlenen bir kimlik. Böyle bir memlekette, bir öğretim üyesi canını linç edilmekten kurtararak adeta istifa etmek zorunda kalıyorsa, bunlar, bütün bu rezilliklerine rağmen hala itibar görüp televizyonlara çıkarılıp milyonlarca insanın önünde konuşturuluyorsa ve kimse 'bu rezilliğin alemi nedir?' diye konuşmuyorsa, e herhalde benim açımdan orası artık tımarhanedir" diyen Öztürk, "yerli ve milli tımarhane" tanımında Nihat Hatipoğlu'nun da pay sahibi olduğunu dile getirdi. 

Öztürk ayrıca yayın sırasında Alman sosyal medyasında kendisine yönelik linç kampanyasının devam ettirildiğini belirterek "Almanya'ya ayak bastım burada 'hoş geldin' karşılaması oldu. Yani orada cübbelisinden burada cübbesizine"

TIKLAYIN - İlahiyat profesörü Mustafa Öztürk Türkiye'den bu sözlerle ayrıldı: Tez danışmanlıklarımı Cübbeli ile tacizci Nurullah'a devrettim!

Prof. Dr. Mustafa ÖztürkYerli ve milli tımarhanePeygamber terliğiNihat Hatipoğlu'Banu GüvenAhmet Mahmut Ünlü

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Mayıs 2021

Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere: Su kesilmemesine özen gösterin, askıda veresiye defteri uygulaması başlatın

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Netflix Türkiye, bu yıl yayınlanacak filmleri açıkladı

Sahiller kısıtlamadan muaf turistlere kaldı

Aykut Kocaman tekniğini konuşturdu; kale arkasından gol attı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Dünyada bir salgın yok" diyen Yeşim Salkım'dan yeni açıklama: Küresel...

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski İçişleri Bakanı Tantan, Sedat Peker'in mesajının şifrelerini açıkladı: Ona...

Fatih Altaylı: FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyen bir kulüpte, teknik...

İmamoğlu'na açılan soruşturmaya ilişkin Hulki Cevizoğlu'nun yorumu: Kendi kendilerini şikâyet...

Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Boynukalın'ın "pamuk" göndermesini duyunca yüzünü buruşturdu...

Hıncal Uluç: Tarkan benim için bitti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Dünyada bir salgın yok" diyen Yeşim Salkım'dan yeni açıklama: Küresel...

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24