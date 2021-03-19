İlahiyat profesörü Mustafa Öztürk 'Yerli ve milli tımarhane' sözlerine açıklık getirdi: "Peygamber terliği" satan adam ulusal kanallarda din otoritesi gibi dinleniyor

Cemaat ve tarikatlara eleştirileri nedeniyle hedef gösterildikten sonra Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etmek zorunda kalan ve ardından Almanya'ya yerleşen ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Türkiye'yi neden terk ettiğini anlattı.

COSMO Youtube kanalında Banu Güven'in sorularını yanıtlayan Öztürk, Türkiye'yi terk ederken kullandığı "Artık gidelim… Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim" sözleriyle ne demek istediği sorusuna, sosyal medya mecralarında ve kendi medya kanallarında 'peygamber terliği' imitasyonu satan kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü hatırlatarak yanıt verdi.

"Bütün ulusal kanallarda saatlerce ağzına bakılıp sözde din otoritesi olarak dinlenen bir kimlik. Böyle bir memlekette, bir öğretim üyesi canını linç edilmekten kurtararak adeta istifa etmek zorunda kalıyorsa, bunlar, bütün bu rezilliklerine rağmen hala itibar görüp televizyonlara çıkarılıp milyonlarca insanın önünde konuşturuluyorsa ve kimse 'bu rezilliğin alemi nedir?' diye konuşmuyorsa, e herhalde benim açımdan orası artık tımarhanedir" diyen Öztürk, "yerli ve milli tımarhane" tanımında Nihat Hatipoğlu'nun da pay sahibi olduğunu dile getirdi.

Öztürk ayrıca yayın sırasında Alman sosyal medyasında kendisine yönelik linç kampanyasının devam ettirildiğini belirterek "Almanya'ya ayak bastım burada 'hoş geldin' karşılaması oldu. Yani orada cübbelisinden burada cübbesizine"

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