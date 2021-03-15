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İlahiyat profesörü Mustafa Öztürk Türkiye'den bu sözlerle ayrıldı: Tez danışmanlıklarımı Cübbeli ile tacizci Nurullah'a devrettim!

15 Mart 2021 16:17

Cemaat ve tarikatlara eleştirileri nedeniyle hedef gösterildikten sonra Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etmek zorunda kalan ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Almanya'ya gitti. 

Almanya'daki Münster Wilhelm Üniversitesi'nin İslam Teolojisi bölümünden davet alan Prof. Dr. Öztürk, akademik çalışmalarına devam etmek için Türkiye'den ayrıldı.

Duvar'daki habere göre Öztürk uçağa binerken, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: "Artık gidelim… Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim.'' 

Prof. Dr. Öztürk, paylaşımına şu notu da ekledi: "Doktora tez danışmanlıklarımı Cübbeli ile Sakarya'daki tacizci Nurullah'a devrettim. İlahiyat işleri artık onlara teslim."

Öztürk, uzun süre önce doktora öğrencileriyle yaptığı dersin gizli kayda alınarak sosyal medya üzerinden yayımlanması sonrasında, "Allah kelamını inkar ediyor" denilerek linçe uğramıştı. Öztürk'ün, sosyal medyada üzerinden yayımlanan gizli çekim dersinde, "Kur'an'ın lafız mı, mana mı yoksa hem mana hem lafız mı olarak indirildiği" konusundaki kadim bir tartışmaya ilişkin görüşleri yer alıyordu. Prof. Öztürk, sosyal medyada uğradığı lincin ardından 2 Aralık 2020'de emeklilik başvurusunu sosyal medya hesabından yayımlayarak "Bugün itibariyle akademiye, akademisyenliğe ve ilahiyat alemine veda ediyorum. Artık yeter. Benden bu kadar" ifadesini kullanmıştı. 

 

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