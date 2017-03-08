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İlahiyat Profesörü Kırbaşoğlu: İslamcılar, şu anda kendi yok oluşlarının hikâyesini yazıyorlar

08 Mart 2017 12:56

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Hayri Kırbaşoğlu, 15 yıllık AKP iktidarında özgürlüklerin daha da kısıtlandığı ve demokrasinin rafa kaldırıldığını söyledi. “Bugün İslam ülkelerinde demokrasi yerlerde sürünüyor” diyen Kırbaşoğlu, “İnsanlar da buna bakarak haklı olarak İslam ile demokrasinin bağdaşmayacağını söylüyorlar” ifadesini kullandı. Medyascope TV'de Ruşen Çakır'a konuk olan Prof. Kırbaşoğlu, “İslamcılar daha önceki iktidarlarda neyi kınadıysalar şu anda tek tek hepsini yapmaktadırlar. Baskıdan tutun, dışlamadan tutun, kutuplaştırmadan tutun, yolsuzluktan tutun; bunların hepsini yapar hale geldiler” diyerek, "İslam insanlara dayatılmaya başlandığı zaman artık bu İslam olmaktan çıkar. Artık o firavun düzenine dönüşür" diye konuştu. “Kendilerini İslam’la özdeşleştirerek, ‘Hayır’ diyenler İslam inkârcılarıdır; İslam’a ters bakanlardır’ şeklindeki beyanatlar tam bir talihsizliktir” diyen Kırbaşoğlu, “Halbuki karşı çıkanlar böyle kokuşmuş, dejenere olmuş, yolsuzluklara batmış bir dindarlıktan ilallah ettiği için karşı çıkıyorlar. Türkiye’de varoluş davasıyla yola çıkan İslamcılar, şu anda kendi yokoluşlarının hikâyesini yazıyorlar” görüşünü dile getirdi. Kırbaşoğlu Yeni Şafak'taki köşesinde, 16 Nisan referandumunda 'hayır' oyu kullanacaklar arasında 'İslam karşıtı' olanlarında bulunduğunu söyleyen Prof. Hayrettin Karaman'ı eleştirerek "Hayrettin hocam, olmadı. Hayırcılar İslam karşıtları ne demek? Acilen bir özür bekliyoruz hocam" ifadesini kullanmıştı. Karaman'ın yazısıyla ilgili üç tweet atan Kırbaşoğlu, "Ben hayır desem İslam karşıtı mı olacağım. Güzel hocam, gel sen bari dinin siyasete alet edilmesine dur de!" görüşünü de dile getirdi.

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