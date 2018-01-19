İl Sağlık Müdürlüğü önünde '115 hamile çocuk' protestosu

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan grup, "115 hamile çocuk" skandalını protesto etti. KESK İstanbul Şubeler Platformu, öğle saatlerinde Çemberlitaş'ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı. "Çocuk istismarına göz yumulamaz" yazılı pankart taşıyan grup, "Devlet uyuma, çocuğuna sahip çık", "Çocuk susar, sen susma" diye slogan attı ve "Artık çocuk istismarı haberi görmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu. Grup adına basın açıklamasını okuyan SES Bakırköy Şube Yöneticisi Yurdanur Akdemir, Türkiye'de son zamanlarda çocuk istismarı olaylarının giderek arttığına dikkat çekerek, "Her güne yeni bir çocuk istismarı haberi ile sarsılarak uyandığımız tablonun korkunçluğu giderek daha vahim bir hal almakta. Türkiye'de yaşanan çocuk istismarı gerçeğinin ne kadar korkunç boyutlarda olduğu ortaya çıkıyor. Dünya ortalamasında üst sıralarda yer aldığımız çocuk istismarı vakalarına her gün bir yenisi ekleniyorken, hükümetin yaptığı yeni yasal düzenlemeler ve yargıda uygulanan cezasızlık çocuk istismarının önünü açmaya devam etmektedir" dedi.