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İKSV'den oyuncular Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer’e Sinema Onur Ödülü

Sinema Onur Ödülleri de bu yıl iki oyuncuya Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer’e verildi

07 Nisan 2022 21:32

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 41. kez sinemaseverlerle buluşuyor. İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri de bu yıl iki oyuncuya Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer’e verildi. 

Ödülünü alan ve İKSV'nin çok büyük bir okul olduğunu ifade eden Çetinkaya "Çok teşekkür ediyorum hepinize sağolsun. Büyük mutluluk" dedi. 

Öte yandan İKSV geçtiğimiz yıl ve bu yıl sinema dünyasının kaybettiği iz bırakan isimleri hazırladığı bir video ile andı. Videoda Fatma Girik, Mikis Theodrakis, Rasim Öztekin, Jean Paul Belmondo gibi isimler yer alırken uzun süre alkış aldı. 

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