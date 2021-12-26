T24 LogoT24 Logo
Haberler

İkizdere'den kurtarılan umut fidanları, İzmir'deki Turuncu Bahçe'de yeşerecek

"Kadın direnişini ve katledilen kadınların anısını yaşattığımız Turuncu Bahçemiz, doğa için verilen direnişin fidanlarıyla yeşerecek"

26 Aralık 2021 14:54

Rize'nin İkizdere ilçesindeki çevre katliamında yurttaşların iş makinelerinden kurtardığı fidanlar, İzmir'de boy verecek. Fidanlar, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla İzmir'de oluşturulan Turuncu Bahçe'ye dikilecek.

İkizdere’den gelen umut fidanlarının yeşermesi için 27 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 10:30'da fidan dikme töreni düzenlenecek. İkizdere Çevre Derneği ile birlikte düzenlenecek törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak. Törende, çevreye duyarlılık ve "kadına yönelik şiddete hayır" mesajları verilecek.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kadın direnişini ve katledilen kadınların anısını yaşattığımız Turuncu Bahçemiz, doğa için verilen direnişin fidanlarıyla yeşerecek. İkizdere’de kadınların gösterdiği direnişi tüm ülkemize yaymak, kadınların ve ağaçların katledilmediği yarınlar kurmak dileğiyle" dedi.

Tunç SoyerİkizdereTuruncu BahçeİzmirRizeKadına Şiddet

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Şubat 2022

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul, bir emlak projesidir

Babacan: Başarının sırrını bir kere daha vereyim; güven

AKP'li Göksu: 2023'te Allah nasip ederse kendi doğalgazımız çıktığında Allah'ın izniyle o daha da düşecek

BAE’li sanatçı Hüseyin El Cesmi, 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısını seslendirdi

Arızalanan uçak otoyola acil indi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24