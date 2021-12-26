İkizdere'den kurtarılan umut fidanları, İzmir'deki Turuncu Bahçe'de yeşerecek

Rize'nin İkizdere ilçesindeki çevre katliamında yurttaşların iş makinelerinden kurtardığı fidanlar, İzmir'de boy verecek. Fidanlar, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla İzmir'de oluşturulan Turuncu Bahçe'ye dikilecek.

İkizdere’den gelen umut fidanlarının yeşermesi için 27 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 10:30'da fidan dikme töreni düzenlenecek. İkizdere Çevre Derneği ile birlikte düzenlenecek törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak. Törende, çevreye duyarlılık ve "kadına yönelik şiddete hayır" mesajları verilecek.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kadın direnişini ve katledilen kadınların anısını yaşattığımız Turuncu Bahçemiz, doğa için verilen direnişin fidanlarıyla yeşerecek. İkizdere’de kadınların gösterdiği direnişi tüm ülkemize yaymak, kadınların ve ağaçların katledilmediği yarınlar kurmak dileğiyle" dedi.