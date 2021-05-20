İkizdere'de taş ocağına karşı nöbet tutan köylüler Akşener'i türkü ile karşıladı: "Hoşgeldun Meral Hanum"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’nde, Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taş ocağına karşı köylülerin nöbetini ziyaret etti. Köylüler Akşener'i türkülerle karşıladılar.

Köylüler melodik bir şekilde "Hoşgeldun Meral Hanum" dediler. Akşener bunun üzerine "Ağlayacağım ama şimdi ben" yorumunu yaptı.

Öte yandan Rize'de köylülerle birlikte çay da toplayan Akşener "Paramız helal bizim. Erdoğan helal paraya ihtiyaç duyduğunda bana dava açıyor. Şimdi hemşehrisiyle konuştum selamı var. O yüzden çay topluyorum" dedi. Akşener'in sözleri üzerine çevredekiler kahkaha attı. Bir kişi, "Devam et başkanım, devam et" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki ifadeleri nedeniyle İyi Parti Genel Başkanı Akşener hakkında, 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal edici mahiyette ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu kaydedildi.

Erdoğan'ın, Netanyahu'ya benzetilmesinin hakaret kastıyla yapıldığına dikkat çekilen dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Medeni Kanun'un ilgili hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkate alındığında, Akşener'in, ifade özgürlüğünün sınırlarını ihlal ettiği vurgulandı. Akşener'in kullandığı ifadelerle, ifade özgürlüğü ile kişinin itibarının korunmasına dair değerler arasında gözetilmesi gereken adil dengenin hiçe sayıldığına işaret edilen dilekçede, 250 bin lira manevi tazminat talebinde bulunuldu.