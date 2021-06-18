İkizdere’de taş ocağı yapımına karşı direndiği için gözaltına alınan Dursun Baş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Rize'nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat'ın yapmak istediği taş ocağı projesine direnen köylülerden Dursun Baş'ın evini jandarma bastı. Gözaltına alınan Baş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bu sabah saat 8.30 sıralarında evine jandarma ekipleri gelen Dursun Baş, gözaltına alındı. Baş'ın eşi Pervin Baş, o anda jandarmaya tepki gösterirken sinir krizi geçirerek fenalaştı. Baş'ın evinin aranması ve gözaltına alınma gerekçesi olarak "terör örgüt propagandası yaptığı" iddia ediliyor.

Dursun Baş, dün İskencedere'deki eylemler sırasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine kesilen para cezalarına tepki göstererek, şöyle konuşmuştu:

"Arazimizde yediğimiz cezalar, ormana çıkıp yediğimiz cezalar... Ve biz bunlarla gurur duyuyoruz. Ne kadar korkutmuşuz insanları ki bizi sindirmek için ceza yazmaya başlamışlar. Halen de yazacaklar, aldığımız bilgiler öyle. Bu cezalar sadece İskencedere'ye ait yazılmış. Diğer yerlere, bütün köylere, herkes arazilerinde, ormanlarda gezerken, sokaklar lebaleb doluyken yazılmayan cezalar bize burada yazıldı. Ve biz diyoruz ki bundan sonra direniş varsa umut da var."

Pervin Baş ise, arazilerinde kendilerine kesilen cezalara, "Onlar geldi girdi bizim malımıza, bir kimsenin malına girmedik ki. 30 senedir bastığımız topraklarda ceza yiyoruz" diye sitem etmişti.