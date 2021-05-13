İkizdere'de nöbet tutan köylülerin alınmadığı bakanlık toplantısının görüntüleri böyle servis edildi

Rize'nin İkizdere ilçesine yapılmak istenen taş ocağına karşı mücadele devam ederken; direnen köylülerin alınmadığı bakanlık toplantısının görüntüleri servis edildi. Görüntülerde kimi vatandaşların ''Biz kendimiz bilinçsiz şekilde söylentilerle yola çıktık. Sonrada haksız durumlara, haksız fikirlere, zihniyetlere alet edildik bilmeden'' dediği görülüyor. Söz konusu toplantıya katılacak isimlerin önceden belirlenmiş olduğu ve taş ocağına karşı mücadele eden köylülerin toplantıya davet edilmediği belirtilmişti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde bölgeye giden ve İkizdere'de taş ocağına karşı direnen köylülerin sorularına cevap vermek yerine alandan uzaklaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğu, İkizdere'ye gelmeden önce bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Söz konusu toplantıya katılacak isimlerin önceden belirlenmiş olduğu ve taş ocağına karşı mücadele eden köylülerin toplantıya davet edilmediği belirtilmişti.

Bölgede yaşayan yurttaşlardan Erbil Güngör Baş, düzenlenen bilgilendirme toplantısına taş ocağının yapılacağı bölgede yer alan Gürdere Köyü'nden kimsenin çağrılmadığını belirtmiş ve ''Toplantıya zaten Gürdere köylülerinden kimseyi almadılar. Bizlerden kimseyi davet etmediler'' ifadelerini kullanmıştı.

Taş ocağına karşı direnen köylülerin alınmadığı toplantıya ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Henüz kimin tarafından servis edildiği belli olmayan videoda, toplantı anına ilişkin görüntüler yer alıyor.

Görüntülerde kimi vatandaşların ''Biz kendimiz bilinçsiz şekilde söylentilerle yola çıktık. Sonrada haksız durumlara, haksız fikirlere, zihniyetlere alet edildik bilmeden'' dediği görülüyor.

''Tiyatro çekmişler"

İkizdere'de taş ocağına karşı mücadele eden köylülerin avukatı Yakup Durmuşoğlu, söz konusu videoyu şöyle değerlendirdi;

''Taş ocağı karşıtları o salona alınmadı. Biz de bugüne kadar o salonda neler konuşulduğunu bilmiyorduk. İşte bunlar konuşuluyormuş, hazırlamışlar, orada bir tiyatroyu çekmişler ve servis ediyorlar. Niye? Oradakiler marjinal, herkes bunu kabul ediyor, herkes ikna olmuş vaziyette. Buna yönelik bir algı çalışması yapıyorlar.''