İki kruvaziyer gemi ile Kuşadası'na bin 114 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana Bahama bayraklı kruvaziyer gemileri 'Norwegian Jade' ve 'Emerald Azzurra' ile çoğunluğu ABD'li olan 1114 turist geldi. Yolcular, kentin turistik çarşısında alışveriş yaptı.



Kruvaziyer turizminin Akdeniz'deki önemli duraklarından Kuşadası Limanı bugün hareketli bir gün yaşadı. Bahama bayraklı Norwegian Jade ile Emerald Azzurra bu sabah Kuşadası Limanı'na yanaştı.

İki gemiden inen çoğunluğu ABD'li 1114 turistin bir kısmı Efes ve Meryemana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı.

Tur programına katılmayanlar ilçe merkezinde kalıp, turistik çarşılarda alışveriş yaptı.

93 bin 502 ton ağırlığında, 295 metre uzunluğunda ve 33 metre genişliğindeki Norwegian Jade'in ilerleyen günlerde de Kuşadası'na birçok kez sefer gerçekleştireceği bildirildi.

Kaynak: DHA