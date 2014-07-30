İhsanoğlu'dan İstiklal Marşı dizeleri için: Ersoy'un Çanakkale Şehitleri şiirinden heralde

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, bayram arifesinde Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Edirnekapı şehitliğine yanında herhangi bir partili olmadan gelen İhsanoğlu, ilk olarak şehitlik anısına karanfil bırakıp dua etti. İhsanoğlu, kendisine “Cumhurbaşkanı olursanız şehit ailelerini unutmayan” diyen şehit yakınlarına da, “Merak etmeyin. Sizleri unutmayacağız” diyerek cevap verdi. İhsanoğlu, Edirnekapı şehitliğindeki son ziyaretini ise Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un mezarına yaptı. Ersoy'un mezarına karanfil bırakıp dua eden İhsanoğlu, daha sonra İstiklal Marşı'nın bazı dizelerini okudu. Fakat İhsanoğlu, okuduğu İstiklal Marşı dizeleri için "Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri şiirinden heralde" dedi.