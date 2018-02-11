T24 LogoT24 Logo
Haberler

İddia: Moskova'da düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı

11 Şubat 2018 19:58

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'ndan Orsk'a gitmek için havalanan, içinde 71 kişinin bulunduğu ve Saratov Havayolları'na ait An-148 tipi yolcu uçağı Ramenskiy'de düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, düşen uçağının enkazına ulaşıldığını duyurdu. Bakanlığın sitesinde yapılan açıklamada, “11.02.2018'de 14.45'te kurumumuzun bölge nöbet birimine, Moskova, Ramenskiy bölgesi, Stepanovskoe köyü mevkiinde bir uçağın radarlardan kaybolduğuna dair ihbar yapıldı. Ramenskiy kurtarma ekipleri kaza bölgeye doğru intikal etti” dendi. Açıklamada, “15.40 – Uçağın enkazına ulaşıldı” ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada uçağın enkazına ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı. İşte enkaza ait olduğu iddia edilen o görüntüler...

ETİKETLER

moskovaenkazdüşen yolcu uçağı71 ölü

Diğer Videolar

ÖZET | Kızılyıldız karşısında galibiyet alan Anadolu Efes, üst üste 9'uncu deplasman galibiyetini aldı

Bizim Zamanımız |Oyuncu Cemrehan Karakaş Heja Bozyel'e anlattı: Instagram birçok şeyi öldürüyor

AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizcesi eleştirilere neden oldu

Arçelik Hindistan pazarına ‘yaşamla’ giriyor: Kadınlar istihdam edilecek, 'sari'ye özel çamaşır makinesi ve çiçekli buzdolapları üretilecek

İşte Emmy ödüllü Haluk Bilginer'in seslendirdiği şarkı: 'Ah güzel kafam'

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ocak 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24