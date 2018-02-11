İddia: Moskova'da düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'ndan Orsk'a gitmek için havalanan, içinde 71 kişinin bulunduğu ve Saratov Havayolları'na ait An-148 tipi yolcu uçağı Ramenskiy'de düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, düşen uçağının enkazına ulaşıldığını duyurdu. Bakanlığın sitesinde yapılan açıklamada, “11.02.2018'de 14.45'te kurumumuzun bölge nöbet birimine, Moskova, Ramenskiy bölgesi, Stepanovskoe köyü mevkiinde bir uçağın radarlardan kaybolduğuna dair ihbar yapıldı. Ramenskiy kurtarma ekipleri kaza bölgeye doğru intikal etti” dendi. Açıklamada, “15.40 – Uçağın enkazına ulaşıldı” ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada uçağın enkazına ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı. İşte enkaza ait olduğu iddia edilen o görüntüler...