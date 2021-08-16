Afganistan'dan kaçarken uçaktan düştükleri iddia edildi

16 Ağustos 2021 12:56
Afganistan’da Taliban’ın başkent Kabil’e girmesi ve üst düzey Afgan yöneticilerin ülkeyi terk etmeye başlamasıyla şehre panik havası hakim oldu.
Kabil Havalimanı’nda ülkeyi terk etmek isteyen büyük kalabalıkların pisti doldurduğu; bazı noktalarda izdiham yaşandığı görülmüştü. Bugün, havalanan bir uçağın kalkış takımlarına tutunan insanların yüksekten düştüğünü gösterdiği iddia edilen videolar paylaşıldı.
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait olduğu düşünülen uçağın havalandığı sırada insanların kalkış takımlarına tutunmaya çalıştığı görüntülenmişti.
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