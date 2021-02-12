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İçme suyu borusundan çıkan şey görevlileri şaşırttı

12 Şubat 2021 10:16

Bursa’nın İznik ilçesinde bir mahallede uzun zamandır içme suyu sorunu yaşanan bir mahallenin su sisteminin içinden 30 metrelik ağaç kökleri çıktı. 

Defalarca incelenen şebekede ve su kaynaklarında problem olmadığı halde suyun neden gelmediğini kendi yöntemleri ile inceleyen bin nüfuslu Mahalle Muhtarı Mehmet Batı, içme suyu borusunun tıkalı olduğu iddia etti ve durumu yetkililere bildirdi.

BUSKİ ekipleri yerin altında bulunan su borusunu incelediği esnada içinde bir cisim fark etti. İçme suyu borusundan 30 metrelik ağaç kökleri çıktığını gören görevliler şaşırdı. 

TIKLAYIN - Şebeke suyu borusundan çıkanlar şaşırttı

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